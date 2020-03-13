فيروس كورونا: رونالدو يطالب مشجعيه باحترام الإرشادات الصحية

إعلان اقرأ المزيد

فونشال (البرتغال) (أ ف ب)

وجه نجم المنتخب البرتغال ويوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، الموجود في الحجر الصحي الطوعي في مسقط رأسه ماديرا، رسالة الى مشجعيه بضرورة احترام الإرشادات الصحية الساعية الى الحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو الذي وضع نفسه في الحجر بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس "كوفيد-19"، "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعا. أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، بل كابن وأب وإنسان معني بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأسره".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر"، "من المهم أن نتبع جميعا نصيحة منظمة الصحة العالمية والسلطات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الحالي. يجب أن تأتي حماية الحياة البشرية فوق أي مصالح أخرى. أفكر بكل شخص فقد قريبا له، وأتضامن مع أولئك الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي في الفريق دانييلي روغاني".

والتقط مصور وكالة فرانس برس الجمعة صورة رونالدو برفقة صديقته جورجينا رودريغيز على شرفه منزله في فونشال، ماديرا، حيث يتواجد منذ أيام عدة في حجر طوعي على الرغم من أنه لم يظهر أي عوارض إصابة بفيروس "كوفيد-19"، بحسب ما أكدت السلطات المحلية الخميس.

وتسبب الفيروس بتعليق الدوري الإيطالي، ثم لحقت به الدوريات في كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا، وصولا الى المنافسات القارية حيث قرر الاتحاد الأوروبي إرجاء مباريات الأسبوع المقبل في مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

© 2020 AFP