مشاهير السينما والرياضة وسياسيون في عدة دول لم يسلموا من فيروس كورونا

يواصل فيروس كورونا، الذي صنفته مؤخرا منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة، تفشيه في العالم ويصيب الجميع خبط عشواء، إذ طال مسؤولين سياسيين ومشاهير في عالم الرياضة والسينما بدول مختلفة.

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ما زال فيروس كورونا يتفشى إذ وصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد أعلن عدد من المشاهير في الرياضة والسينما والسياسيين إصابتهم بالمرض أو الحجر الصحي الطوعي من باب الوقاية بسبب احتكاكهم بأشخاص تعرضوا للفيروس. في ما يلي، أبرز السياسيين والمشاهير الذين أصيبوا أو تأثروا بتداعيات الفيروس:

"فحوص زوجة ترودو إيجابية"

أشار مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس في بيان إلى أن نتائج اختبار كشف فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته اثبتت إصابتها. وجاء في البيان "صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم. الاختبار جاء إيجابيا".

ولفت البيان إلى أن "رئيس الوزراء بصحة جيدة" ولا تظهر عليه أعراض. وأردف "في إجراء وقائي، وبعد نصيحة من الأطباء، سيبقى" ترودو "في عزلة لمدة 14 يوما".

الممثل توم هانكس: "أنا وزوجتي في الحجر ولن ننقل الفيروس"

أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء أنه هو وزوجته ريتا ويلسن الموجودان في أستراليا حاليا قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وقال النجم الأميركي الذي كان في أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم "أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر". وأشار هانكس إلى أن الفيروس "قد يتحول عند البعض إلى مرض خطر جدا"، مرفقا رسالته بصورة له ولزوجته وقد بدا عليها الارتياح.

وفي أستراليا أيضا، أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.

"رئيس البرتغال يعزل نفسه"

أما في البرتغال، فقد أعلن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا الأحد فرض حجر صحي طوعي على نفسه من باب الوقاية، معلقا اي نشاط عام له في البرتغال والخارج لاسبوعين. وعزا دي سوزا قراره إلى احتكاكه الاسبوع الفائت بتلاميذ مدرسة في شمال البرتغال، اغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها اصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا يطال "يوفنتوس" و"أرسنال"

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن مدافعه دانييلي روجاني أصيب بفيروس كورونا.

من جهته، أكد نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدربه ميكيل أرتيتا اصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الطوعي نتيجة لذلك.

"فرنسا: وزير الثقافة و5 نواب"

إضافة إلى ذلك، أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر أنّ الوزير أصيب بفيروس كورونا لكنّه "في حال جيّدة" ويلازم منزله. وقال مكتب ريستر إنّه "ثبتت اليوم إصابة الوزير" بالفيروس بعدما أجرى فحوصا طبية إثر ظهور "أعراض" مرض كوفيد-19 عليه، مشيرا إلى أنّ ريستر أمضى الأسبوع الماضي أياما عدّة في الجمعية الوطنية حيث تمّ تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.

وأعلن أيضا في فرنسا عن إصابة خمسة نواب فرنسيين بالفيروس.

"وزيرة الصحة البريطانية مصابة وكانت قد التقت جونسون"

وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس أعلنت أيضا إصابتها المؤكدة بفيروس كورونا، فيما كانت قد قابلت المئات من الناس في البرلمان الأسبوع الماضي، وحضرت حفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

"حاكما منطقتان في إيطاليا مصابان بالفيروس"

أما في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا أوروبيا، فقد قالت محطة راي الرسمية الإيطالية إن ألبرتو شيريو حاكم منطقة بييمونتي مصاب بفيروس كورونا ليصبح بذلك ثاني حاكم إقليمي في البلاد يصاب بالمرض خلال 24 ساعة.

كذلك، أعلن عن إصابة نيكولا تزينجارتي حاكم منطقة لاتسيو.

إيران: "مستشار خامنئي تظهر عليه أعراض خفيفة"

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من التيار المحافظ المتشدد أن علي أكبر ولايتي، المستشار الرئيسي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وضع في الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليه "أعراض خفيفة" لفيروس كورونا.

وذكر موقع إيران واير الإخباري على الانترنت اليوم الأربعاء أن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعلاج.

فرانس24/أ ف ب/رويترز