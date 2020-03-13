منازل اسمنتية صغيرة توفر بعض الراحة للنازحين من ادلب السورية

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كفرلوسين (سوريا) (أ ف ب)

في غرفته الاسمنتية الجديدة انشغل حمد العبدالله بتركيب اتصال لاسلكي بالانترنت (واي فاي) ووسائل عزل، وذلك في محاولة منه للتأقلم بأفضل شكل ممكن مع الظروف السيئة التي تحملتها عائلته منذ فرارها من قصف القوات السورية.

وأسرة حمد هي من بين عدد قليل من الأسر المحظوظة التي تمكنت من الانتقال الى منازل جديدة مساحتها 24 مترا مربعاً وفرتها جمعية خيرية تركية الشهر الماضي، بعد ان عاشوا عاماً في خيمة في مخيمات لجوء ضخمة وبائسة على طول الحدود الشمالية مع تركيا.

فر حمد مع زوجته واولاده الاربعة عندما بدأت القوات السورية بإسناد روسي، هجوما على محافظة ادلب، أخر معاقل المسلحين.

وقال حمد "اذا استطعنا يوما ما ان نعود الى ديارنا فسنعود. ولكن اذا لم ينسحب الجيش السوري، لا نستطيع العودة لأن معظمنا مطلوبون لدى النظام السوري".

واضاف "بسبب وجود أطفال معنا، لا نستطيع كذلك محاولة الدخول الى تركيا، ولذلك سنبقى هنا".

ورفضت تركيا، التي تستقبل أكثر من 3,6 مليون سوري، السماح بدخول المزيد من اللاجئين، لكن منظماتها غير الحكومية مشغولة ببناء عدد هائل من المساكن الجديدة داخل الأراضي السورية للتعامل مع أحدث موجة من النزوح بعد ان بلغ عدد النازحين الجدد ما يقرب من مليون شخص.

ورغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 6 آذار/مارس بين تركيا وروسيا، إلا أن قلة تعتقد أن النظام السوري سوف يتراجع عن خطته لاستعادة السيطرة على المحافظة في نهاية المطاف، مما يترك القليل من الخيارات للنازحين.

وتمتد المخيمات على مد النظر، وتكتظ بالاف والاف من الخيام على جانبي الطريق التي تربط تركيا بمدينة ادلب. وأصبحت تشاهد الان منازل اسمنتية جديدة بنتها جمعيات خيرية تركية.

- "متعبون من السكنى في الخيام" -

على طول الطرق الترابية للمخيم الواقع في منطقة كفرلوسين، يلعب الأطفال بينما تتبادل النساء الحديث عند حبال الغسيل، فيما يتجول قطيع من الاغنام حول اكوام القمامة.

وتشاهد الواح الطاقة الشمسية فوق العديد من الخيام لشحن البطاريات وتوفير الاضاءة.

وتمكن عدد من سكان الخيام من العثور على طريقة لكسب العيش هناك، حيث تجد محلاً لتصفيف الشعر وبقالة وحتى محلاً لبيع الملابس، بينما تم تحويل بعض الخيام الى غرف مدرسة.

وتوجد في المخيم مراحيض عامة، ولكن تنبعث من جنباته رائحة الصرف الصحي القوية.

وشجعت انقرة على بناء المزيد من البنى الدائمة كوسيلة لوقف محاولة اللاجئين عبور الحدود.

وتفيد هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية الرئيسية العاملة هنا، أن المنازل الاسمنتية مخصصة للعائلات المؤلفة من 6 افراد او اكثر وتكسب أقل من 150 دولاراً.

وصرح المتحدث باسم المنظمة سليم طوسون ان المنظمة تهدف الى بناء 15 الف منزل، وأكملت حتى الآن بناء الف منزل.

وقال "لقد تعب الناس من السكنى في الخيام. هذه المنازل الجديدة تستطيع على الاقل أن تقيهم برد الشتاء وحر الصيف"، مضيفا ان هناك حاجة لبناء مئة الف منزل لاستبدال الخيام.

- "تركنا كل شيء" -

قال طوسون ان بناء كل بيت جديد يكلف 360 دولاراً، وأن الاموال بأكملها تأتي من متبرعين خاصين في تركيا.

وتوفر هذه المنازل للعائلات النازحة التي ليس امامها مكان تأوي اليه، أملا في تحسين حياتها اليومية بشكل طفيف بعد أشهر وسنوات من الفظاعات.

ويأمل سليمان موسى في الانتقال الى منزل اسمنتي خلال أيام قليلة، بعد عامين ونصف من العيش في خيمتين تتقاسمهما زوجتاه وأولاده العشرة.

ورغم صعوبة الحياة، فقد منح المخيم عائلته على الأقل شعورا بالأمان.

وقال "طالما نحن آمنون هنا بعيدا عن القصف وتحليق الطائرات فوق رؤوسنا، من الأفضل أن نبقى هنا بدلا من محاولة الوصول الى تركيا".

قالت نورا العلي المرأة المسنة التي فرت مع ابنها وأحفادها الثمانية من بلدة معرة النعمان "انفجر صاروخ بالقرب منا، وقتل ابن أخي .. اعتقدت انني سأموت كذلك. تركت كل شيء".

واضافت "على الأقل أنا في منأى عن قنابل (الرئيس السوري) بشار الاسد".

© 2020 AFP