نيوزيلندا: الذكرى السنوية الأولى لاعتداء كرايستشيرش تتزامن مع تفشي فيروس كورونا

أكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إقامة مراسم إحياء ذكرى السنوية الأولى للهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش الذي أودى بحياة 51 شخصا. لكنها أقرت باحتمال تغيير الخطط إذا تفاقم انتشار فيروس كورونا.

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الجمعة أن بلادها "تغيرت جذريا" منذ حادث إطلاق النار الذي وقع في كرايستشيرش العام الماضي، وذلك في وقت تخيم فيه المخاوف من وباء كوفيد-19 على مراسم إحياء الذكرى المقرر إقامتها الأحد القادم.

وأكدت أنه لا يزال من المقرر إحياء ذكرى الهجوم على المسجدين الذي راح ضحيته 51 شخصا، لكنها أقرت باحتمال تغيير الخطط إذا تفاقم انتشار الفيروس.

وقد سجلت نيوزيلندا خمس إصابات بالفيروس، وقالت أرديرن إنها ستعلن على الأرجح قيودا جديدة على دخول البلاد الأسبوع المقبل.

وألغى وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون رحلة إلى كانبيرا الجمعة حيث كان سيجتمع مع نظيره الأسترالي، وبدل ذلك سيتحدث معه عبر سكايب.

وفي مؤتمر صحفي طغت عليه العواطف في كرايستشيرش، قالت أرديرن إن التواصل مع الجالية المسلمة تزايد منذ المذبحة التي وقعت في مسجدي النور ولينوود قبل عام لكن البلاد في حاجة إلى مواصلة التصدي للعنصرية ومواجهة التهديد المتزايد من الجماعات اليمينية المتطرفة.

وذكرت أرديرن في أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية "بعد مرور عام، أعتقد أن شعب نيوزيلندا تغير جذريا... إن التحدي الذي يواجهنا هو أن نتصدى كأمة، في كل مناحي حياتنا اليومية وفي كل فرصة تواتينا، للتنمر والعنصرية والتمييز".

ويواجه برنتون تارانت، وهو مواطن أسترالي، 92 تهمة فيما يتعلق بالهجوم على المسجدين لكنه يدفع ببراءته. وسيمثل أمام المحاكمة في يونيو حزيران.

فرانس24/رويترز