وزير الداخلية الأسترالي يعلن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ

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سيدني (أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.

وقال الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".

وأضاف "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالارشادات".

وأكد داتون أنه يشعر أن حالته "جيدة". إلا أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين ورئيس الوزراء سكوت موريسون.

ولم يُعرف بعد متى أُصيب داتون بالفيروس.

وقد عاد مؤخراً من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث شارك منذ أسبوع في واشنطن في اجتماع تحالف "فايف آيز" الذي يضمّ أجهزة استخبارات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

وكان من بين نظرائه في الاجتماع وزير العدل الأميركي وليام "بيل" بار.

وسجّلت أستراليا 184 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و3 حالات وفاة.

© 2020 AFP