أبوظبي تغلق مؤقتا الوجهات السياحية بما فيها "متحف اللوفر أبوظبي"

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ابوظبي (أ ف ب)

أعلنت حكومة أبوظبي السبت أنها ستغلق مؤقتا وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة بما في ذلك "متحف اللوفر-أبوظبي" اعتبارا من الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على تويتر "تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة اعتبارا من يوم الأحد 15 آذار/مارس وحتى نهاية الشهر".

من جانبه، كتب موقع متحف "اللوفر-أبوظبي" في تغريدة على تويتر أنه سيغلق أبوابه مشيرا أنه "يعطي الأولوية لصحة زواره وموظفيه وسلامتهم"، مؤكدا "نحن نعمل على تقييم الوضع باستمرار".

وسجلت الإمارات 85 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وزارة الصحة الإماراتية.

واللوفر أبوظبي هو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، وجاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك مدته 30 عاما وقعته باريس وأبوظبي العام 2007.

ويوجد في العاصمة الإماراتية عدة مواقع سياحية وثقافية بينها مسجد الشيخ زايد الكبير ومدن ترفيهية كبرى.

© 2020 AFP