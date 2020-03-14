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إجراءات ذات طابع استباقي في تونس تحسبا للمرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا

تونس أعلنت الجمعة جملة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا. 14 مارس/آذار 2020. © صورة من تلفزيون فرانس24.

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مساء الجمعة حزمة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إغلاق المقاهي عند الساعة الرابعة ظهرا فضلا عن تعليق صلاة الجماعة والجمعة. وقال مراسل فرانس24 في تونس، نور الدين المباركي، إن الفخفاخ شدد على ضرورة التزام المواطنين بالعزل الذاتي. وكانت تونس قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أيضا إغلاق كافة حدودها البحرية، علما أنها لا تزال في المرحلة الثانية من انتشار الفيروس.