الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح كندية وإيطالي اختطفا في بوركينا فاسو بنهاية 2018

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صورة للكندية إديث بلايس والإيطالي لوكا تاكيتو نشرت في 17 يناير/كانون الثاني 2019 على فيس بوك، بعد أيام قليلة من اختفائهما في بوركينا فاسو.

تم إطلاق سراح كندية (إديث بلايس) وإيطالي (لوكا تاكيتو) اختطفا في بوركينا فاسو في ديسمبر/كانون الأول 2018، وفق ما أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي أوليفييه سالغادو السبت. وقال المتحدث إن قوات حفظ السلام استقبلت الرهينتين وستسلمهما لسلطات مالي في وقت لاحق. وأكدت الأمم المتحدة فيما بعد وصول بلايس وتاكيتو إلى باماكو.

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أعلن متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي السبت إطلاق سراح كندية وإيطالي كانا قد اختطفا في بوركينا فاسو في ديسمبر/كانون الأول 2018، مؤكدا أنهما بصحة جيدة فيما يبدو وتم تسليمهما للبعثة.

وقد اختفت إديث بلايس ولوكا تاكيتو أثناء سفرهما في بوركينا فاسو التي تنشط فيها جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

ولم يتضح بعد المسؤول عن اختطاف الاثنين أو ما إذا كان قد تم دفع فدية لإطلاق سراحهما.

وقال أوليفييه سالجادو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام استقبلت الرهينتين وستسلمهما لسلطات مالي في وقت لاحق السبت. وأكدت الأمم المتحدة فيما بعد وصولهما لباماكو.

فرانس24/ رويترز