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الحكومة المصرية: مقتل 20 شخصا في سقوط أمطار قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود

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أمطار غزيرة لم تشهدها مصر منذ عقود.
أمطار غزيرة لم تشهدها مصر منذ عقود. © صورة من تلفزيون فرانس24.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : محمد الخضيري

تسببت الظروف المناخية الاستثنائية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر الخميس والجمعة بمقتل حوالي 20 شخصا، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأدى هذا الوضع إلى إلغاء الدراسة في الجامعات والمدارس السبت حتى تتمكن البلاد من كبح آثار الأمطار الغزيرة التي تساقطت.

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 قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجمعة إن الظروف المناخية الاستثنائية والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة أدت إلى مقتل حوالي 20 شخصا على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي للصحافيين أن وزير الري أكد أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وأدى هذا الوضع إلى إلغاء الدراسة في الجامعات والمدارس السبت حتى تتمكن البلاد من كبح آثار الأمطار الغزيرة التي تساقطت.

فرانس24/ رويترز

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