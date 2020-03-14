السعودية تعلق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين للحد من انتشار كورونا المستجد

إعلان اقرأ المزيد

الرياض (أ ف ب)

أعلنت السعودية السبت عن تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين اعتبارا من الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية "قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين".

وسيبدأ تعليق الرحلات الدولية يوم الأحد 15 آذار/مارس.

وبحسب الوكالة فإنه "سيتم اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".

وسجلت السعودية حتى الآن 86 إصابة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

وعلّقت المملكة أداء العمرة خشية وصول فيروس كورونا المستجد للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومنعت الدخول والخروج من محافظة القطيف شرق المملكة.

© 2020 AFP