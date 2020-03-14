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المستشفيات الفرنسية تسابق الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام الإنعاش

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صورة ملتقطة من الشاشة
صورة ملتقطة من الشاشة © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : دانة منصور

مع تفشي فيروس كورونا في فرنسا، تعتبر زيادة عدد الأسرة في قسم الإنعاش أولوية كل المستشفيات في البلاد. ففي قسم الإنعاش جهاز ضروري لإنقاذ حياة المرضى هوجهاز التنفس الاصطناعي. ولدى فرنسا 5065 سريرا في الإنعاش وأكثر من 7364 في العناية المركزة. ووفق طبيب في مستشفى ستراسبورغ يعد الوضع حرجا، لأن هذا العدد من الأسرة غير كاف إذا استمر الوباء ولن يسمح باستيعاب مزيد من المصابين.

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