المغرب يعلق الرحلات الجوية مع أكثر من 20 بلدا بسبب كورونا

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طنجة (المغرب) (أ ف ب)

قرر المغرب السبت تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 20 بلدا حتى إشعار آخر في إطار إجراءات تسارعت خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، بينما ارتفع عدد المصابين به إلى 17 مع تسجيل 9 حالات جديدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بتعليق الرحلات من وإلى عدة دول، مشيرا إلى أنه تم إبلاغها "مسبقا عبر الطرق الدبلوماسية".

ويشمل القرار لبنان ومصر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والأردن وتونس، إضافة إلى النمسا والدنمارك واليونان والنروج وسويسرا والسويد وتركيا وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

وكان المغرب أعلن ليل الخميس والسبت قرارا مماثلا يشمل اسبانيا والجزائر وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

ورافق ذلك إعلان منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

وسجلت المملكة السبت تسع إصابات جديدة بالفيروس في مدن مختلفة، ثمان منها لمغاربة وفدوا من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا بين 24 شباط/فبراير و12 آذار/مارس.

وهذه أكبر حصيلة إصابات يتم إعلانها دفعة واحدة في المغرب حتى الآن. وأشارت وزارة الصحة أن حالة جميع المصابين "مستقرة ولا تدعو للقلق".

وأوضح مدير مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة محمد يوبي السبت أن ارتفاع حصيلة المصابين يعود إلى تزايد عودة المغاربة المقيمين في بلدان أوروبية ينتشر فيها الوباء تحسبا لإغلاق حدود تلك البلدان.

وكانت وزارة الصحة أفادت الجمعة بشفاء أول شخص تم تسجيل إصابته بالفيروس، بينما أودى بمصابة واحدة.

وكانت غالبية تلك الإصابات لمغاربة وفدوا من بلدان أوروبية أو لسياح فرنسيين.

-سياح عالقون-

وأربك تعليق حركة المسافرين سياحا أوروبيين وجدوا أنفسهم عالقين في المطارات المغربية، أو على الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا في جيبي سبتة ومليلية شمال المغرب.

وبين العالقين آلاف الفرنسيين الذين يحتلون صدارة السياح الوافدين إلى المغرب. وهتف بعضهم في مطار طنجة (شمال) احتجاجا "ماكرون نريد طائرة".

وقالت ممرضة فرنسية (55 عاما) علقت في مطار طنجة (شمال) "نحن رهائن هنا (...) لم نبلغ بأي معلومات عما يجب القيام به ولا نستطيع المغادرة، بينما يقال لنا إن المطار سيغلق هذا المساء".

وطمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنيه العالقين في المغرب مساء السبت مؤكدا عبر تويتر "أن رحلات جوية جديدة قيد التحضير لتنقلكم إلى فرنسا"، داعيا السلطات المغربية إلى "السهر على القيام بكل ما يلزم في أقرب وقت".

وسمح بإقلاع طائرات نحو فرنسا وبلجيكا والجزائر، بينما تجري مباحثات مع ممثلي بلدان أخرى للسماح بتسيير رحلات خاصة، بحسب معلومات لوكالة فرانس برس.

وكان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أعلن في وقت سابق السبت على تويتر السماح لفرنسيين بمغادرة المغرب في رحلات جوية، موضحا أنه تواصل حول الموضوع عدة مرات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة صباح السبت.

وبينما يحاول بعض العالقين في مطار طنجة استبدال تذاكر سفرهم أوضح مصدر في مكتب استعلامات المطار أن كل المقاعد المتوافرة حجزت.

وأفادت سفارة هولندا بالرباط على تويتر بإمكان السفر على متن طائرات حتى الثامنة صباح الأحد، في حين لا تزال سفارة اسبانيا بصدد التفاوض لتأمين سفر مواطنيها من المغرب بحسب معلومات لوكالة فرانس برس.

إسب-حم-صوف-داب/ب ق

© 2020 AFP