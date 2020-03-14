بطولة إيطاليا: الأطباء يحذرون من عودة باكرة للتمارين

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روما (أ ف ب)

حذّر أطباء الدوري الايطالي لكرة القدم السبت بالاجماع من عودة الاندية الى التمارين، بعد رفع لاعبي فيورنتينا باتريك كوتروني وجرمان بيسيلا ولاعب سمبدوريا فابيو ديباولي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الى عشرة في "سيري أ".

وجاء في بيان الاطباء "يعبّر اطباء الدوري الايطالي عن مخاوفهم العميقة بشأن صحة موظفي الاندية بحال استئناف التمارين والتجمعات قريبا".

أضاف "لذلك ينصح الاطباء بالاجماع بعدم استئناف التمارين، حتى حدوث تحسن واضح بحال الطوارىء".

وأصيب أربعة أعضاء من فيورنتينا بالفيروس الى المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ومعالج فيزيائي في النادي.

وجاءت فحوص مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني ايجابية مطلع الاسبوع، الى ستة لاعبين من سمبدوريا آخرهم فابيو ديباولي السبت.

كتب لاعب الوسط البالغ 22 عاما على انستاغرام "مرحبا ايها الاصدقاء.. للاسف اصبت بفيروس كوفيد-19. اريد ان اؤكد لكم اني بخير! هذا الوحش الخفي يضربنا بشكل عشوائي".

وتم تعليق منافسات الدوري الايطالي وكل الرياضات في البلاد حتى 3 نيسان/أبريل.

لكن رابطة اللاعبين انتقدت بشدة "الوضع المتناقض" من خلال ضغط بعض الاندية على اللاعبين للعودة الى التمارين.

جاء في بيان الرابطة "نشعر بالحزن والسخط لرؤية بعض الاندية تتصرف بشكل متهور وخلافا لاية نصيحة محلية او دولية، متابعين استدعاء اللاعبين الى التمارين في مجموعات صغيرة، او اسوأ من ذلك، للتحكم اليومي بدرجات الحرارة".

تابع "كما يسيء هذا الامر الى المتواجدين في الصفوف الامامية، الاطباء، الممرضين والعاملين الصحيين الذين يتوسلون الينا للبقاء في منازلهم".

أضاف "يتعين على الاندية ايضاح ما هي المصلحة الوطنية في ابقاء الرياضيين بلياقة جيدة، فيما من المتوقع عدم عودتهم الى اللعب قبل منتصف نيسان/ابريل.. هذا يعني انهم يعيشون على كوكب مختلف".

وأعلنت السلطات الايطالية مساء السبت تسجيل 3497 اصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ما رفع العدد الى 21157، فيما ارتفع عدد الوفيات من 1266 الجمعة الى 1441.

ولجأ كوتروني (22 عاما)، المعار من ولفرهامبتون الانكليزي الى فيورنتينا، الى موقع انستاغرام لطمأنة مشجعيه "شكرا لكم جميعا على دعمكم ورسائل التعاطف".

تابع لاعب ميلان السابق "أنا بخير، وحاليا التزم منزلي بحسب البرتوكول الذي تلقيته. أنصحكم بشدة بمراقبة التوصيات العامة".

بدوره، قال الارجنتيني بيسيلا في وقت سابق على انستاغرام "اختفت الأعراض وانا في منزلي اتبع توصيات الطاقم الطلب في النادي".

تابع "ستكون هذه بالتأكيد مجرد قصة أخرى. انتبهوا لصحتكم ولصحة القريبين منكم. أعانقكم".

وفي هذا الوقت، أشارت تقارير الى ان البطولة ستستأنف في 2 ايار/مايو وراء ابواب موصدة وتختتم بنهاية حزيران/يونيو، لكن هذا الامر يتوقف على تأجيل كأس أوروبا الصيف المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، الترتيب مع 63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو مفاجأة الموسم، وتسع نقاط عن انتر الثالث الذي خسر آخر مباراتين ويملك مباراة مؤجلة.

© 2020 AFP