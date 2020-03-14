فيروس كورونا: فرنسا تعلن المستوى الثالث من انتشار الوباء وتغلق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية غير الأساسية

لوحة إعلانية بضاحية لاديفانس للأعمال قرب باريس تظهر عليها تعليمات أرقام وروابط يمكن الاتصال بها للحصول على معلومات بشأن فيروس كورونا، 13 مارس/آذار 2020.

مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا إلى 91 شخصا، وعدد المصابين إلى أكثر من 4500، أعلنت فرنسا المستوى الثالث من انتشار الوباء. كما قررت السلطات غلق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات غير الأساسية ابتداء من منتصف ليل السبت.

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية السبت أنه تم إحصاء أكثر من 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 4500 منذ بدء انتشار الوباء الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 91 شخصا في البلاد.

وأوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون أن هناك 12 وفاة إضافية مقارنة بالجمعة و"أكثر من 300 إصابة خطيرة في العناية المركزة نصفهم تقل أعمارهم عن الستين".

إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل اليوم السبت في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.

وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بعد إعلان سلطات الصحة العامة عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالمرض.

وقال فيليب إنه لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار لأن الكثير من الناس لا يزالون في الشارع ولا يطبقون بشكل فعال الإجراءات المعلنة حديثا بما يسرع من وتيرة انتشار الفيروس.

وأضاف "قررت إغلاق كل المواقع غير الضرورية... يجب بكل تأكيد أن نحد من تحركاتنا".

وبالرغم من ذلك قال إن الانتخابات المحلية المقررة غدا الأحد ستجرى في موعدها، مضيفا "أنا مدرك للجهود والتضحيات التي نطلبها لكن لدي إيمان بأن الشعب الفرنسي لديه القدرة على تخطي هذا الوقت العصيب".

فرانس24/ رويترز/أ ف ب