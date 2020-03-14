نحو 40 إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية السبت عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الاصابات في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى 38 حالة مثبتة.

وسُجلت غالبية الاصابات، أي 37 حالة، في مدينة بيت لحم السياحية، وحالة واحدة في شمال الضفة الغربية في منطقة طولكرم.

وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم في مؤتمره الصحافي اليومي إن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة اضافة الى الإصابات الثلاث التي سجلت اليوم، ليصبح عدد الاصابات في فلسطين 38 حالة".

وأغلقت السلطة الفلسطينية مدينة بيت لحم منذ ان أعلن فيها عن أولى الإصابات في الخامس من آذار/مارس.

وحسب ملحم فان عدد الحالات التي وضعت في الحجر المنزلي في الاراضي الفلسطينية بلغت 7429 حالة منها 2676 في قطاع غزة.

ولم تعلن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، عن اي اصابة بالفيروس في القطاع.

وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت حالة الطوارىء قبل عشرة أيام، لمواجهة الفيروس، واتخذت عدة تدابير احترازية في العديد من المدن الفلسطينية تجنبا لانتشار الفيروس، ومنها اغلاق المدارس والجامعات ورياض الاطفال، وقامت بتعقيم المساجد والتجمعات التجارية والادارية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانبين الاسرائيلي والاردني اغلاق المعبر الوحيد الذي يربط الضفة الغربية مع العالم الخارجي، جسر الملك حسين، ومنعت الخروج منه فيما تفرض قيوداً على الداخلين.

وتقوم السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي بالتنسيق المشترك فيما يخص مواجهة هذه الفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية السبت ان عدد الحالات المصابة في اسرائيل وصل الى 164 حالة.

© 2020 AFP