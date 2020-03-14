فيروس كورونا: وزير الصحة الفرنسي يحذر من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب وينصح باستخدام "باراسيتامول"

أنبوب اختبار للكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد. 29 يناير/كانون الثاني 2020

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت المواطنين في بلاده من مخاطر تناول الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا لأنها قد تزيد الحالة سوءا. وتتفاقم المخاوف من انتشار الوباء في فرنسا مع ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 79، وتجاوز عدد المصابين 3661 شخصا.

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أطلق وزير الصحة الفرنسي السبت تحذيرا للمواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا، لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

وكتب الوزير أوليفييه فيران على تويتر "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

ومن جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إغلاق المدارس ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط .

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الجمعة منع كافة التجمعات التي تضم أكثر من مئة شخص في جميع أنحاء البلد، مما يشكل إجراء إضافيا للحد من انتشار فيروس كورونا. وأغلق متحف اللوفر بباريس، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، وقصر فرساي بضواحي العاصمة، أبوابهما.

وأودى فيروس كورونا بحياة 79 شخصا في فرنسا إلى حد الآن، وأصاب أكثر من 3661.

فرانس24/ رويترز