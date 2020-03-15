أسواق المال في الخليج تتراجع رغم المحفزات

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دبي (أ ف ب)

سجّلت الأسواق المالية في الخليج الأحد تراجعا على الرغم من المحفزات التي أعلنتها حكومات في المنطقة لمواجهة تداعيات الإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان في اليومين الماضيين إجراءات وقائية جديدة، شملت تعليق رحلات، وإغلاق متاجر ومقاه ومطاعم، وتأجيل فعاليات ثقافية وترفيهية.

وسُجّلت في الخليج أكثر من 800 إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر (337).

والأحد، خسرت سوق المال السعودية 1,1 بالمئة، بعد ساعات من إعلان المملكة تحفيزات مالية بقيمة 13,3 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الظروف الحالية.

كما تأثّرت السوق بإعلان أرامكو تراجع أرباحها في سنة 2019 بنسبة 20,6 بالمئة.

ولم تتفاعل بورصتا أبوظبي ودبي مع محفزات مالية حكومية بقيمة 27,2 مليار دولار لدعم الاقتصاد، وخصوصا القطاع المصرفي، فخسرت الاولى 1,9 بالمئة، والثانية 3,4 بالمئة.

وهبطت بورصة الكويت بنسبة 5,5 بالمئة، بعدما أعلنت الحكومة إجراءات صارمة بينها تعليق الرحلات التجارية وإغلاق صالونات التجميل والمقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه وغيرها.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 1,5 بالمئة، في مقابل ارتفاع في قطر بنسبة 1 بالمئة، وفي سلطنة عمان بـ0,4 بالمئة.

والاسبوع الماضي، سجّلت بورصات دول الخليج خسائر كبرى وسط حرب أسعار نفطية بين السعودية وروسيا تسبّبت بتراجع أسعار الخام، وإعلان فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.

© 2020 AFP