إسبانيا الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا

بحسب الحصيلة الأخيرة في إسبانيا، تم تسجيل حوالي ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 7753 والوفيات إلى 288. وبذلك تصبح إسبانيا الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا. ولمواجهة انتشار الفيروس أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد.

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أكدت السلطات الإسبانية الأحد أنه تم تسجيل حوالي ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة في إسبانيا التي اعتبرت الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصا جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلا شبه كامل في محاولة لوقف تفشي الوباء.

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وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن مساء السبت في خطاب نقله التلفزيون فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وبالتالي، لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حالة التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما حيث تم تسجيل أكثر من 1500 إصابة بالفيروس منذ مساء الجمعة. وهي البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا إذ تجاوز العدد الإجمالي للإصابات فيها 5700 وما لا يقل عن 183 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب