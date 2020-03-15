تعليق النشاط الكروي في البرازيل بسبب كورونا

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الأحد إيقاف جميع المباريات حتى إشعار آخر بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان الاتحاد البرازيلي استبعد تأجيل مسابقاته الجمعة عندما قرر إقامة المباريات من دون جمهور، لكن استمرار تزايد المخاوف من فيروس كورونا المستجد دفعه إلى اتخاذ قرار التعليق ليحذو حذو البطولات الأوروبية الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي للعبة ولائحة طويلة من الاتحادات التي اضطرت غلى إيقاف بطولاتها.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو في بيان "نعرف ونقبل المسؤولية التي يتحملها عالم كرة القدم في مكافحة انتشار وباء +كوفيد-19+ في البرازيل".

وأضاف أن "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيبقى على اتصال دائم مع وزارة الصحة، وسنتعاون معا لمساعدة البلاد والرياضة على التغلب على التحدي الذي يمثله الوباء".

وأجريت العديد من المباريات المهمة بأبواب موصدة في عطلة نهاية الأسبوع في البرازيل، بينها دربي ساو باولو مع سانتوس.

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد -19" الذي أودى بنحو 6400 شخصا حول العالم، سلبا على العديد من الأحداث الرياضية، فدفع الى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، بينها البطولات الأوروبية لكرة القدم، دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سباقات الفورمولا واحد وجيرو للدراجات الهوائية.

© 2020 AFP