غوتيريش يحث الحكومات على التعاون لتجنب ركود اقتصادي

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لشبونة (أ ف ب)

حث الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حكومات العالم الأحد على التعاون لتجنب سقوط الاقتصاد في ركود على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب غوتيريش في مقالة في صحيفة "بوبليكو" البرتغالية، "اضافة الى أنّه يثير أزمة صحية عامة، فإنّ الفيروس يصيب أيضاً الاقتصاد العالمي".

وتابع رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنّ انتشار الفيروس أعاق حسن سير شبكات الإمداد وأدى إلى انخفاض الاستثمارات والاستهلاك، في شكل قاد نحو "خطر حقيقي ومتصاعد لحدوث ركود عالمي".

وأشار إلى أنّ "كل دولة ستكون عاجزة عن المواجهة منفردة. لذا، يتوجب على الحكومات التعاون أكثر من أي وقت من أجل تعزيز الاقتصاد، زيادة الاسثمارات العامة، تشجيع الأعمال التجارية وتأمين دعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة" جراء انتشار الوباء.

© 2020 AFP