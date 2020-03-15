فرنسا: نحو 48 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية

إجراءات وقائية شديدة في مراكز الاقتراع في فرنسا. © أ ف ب

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها الأحد عند الساعة الثامنة (السابعتة بتوقت غرينتش) في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية التي تجري في ظروف استثنائية أمام تفشي فريوس كورونا. وأعلنت السلطات مساء السبت المستوى الثالث من انتشار الوباء، فيما أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب قرار إغلاق المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية، مستثنيا من الحظر متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.