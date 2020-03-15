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#الانتخابات البلدية الفرنسية 2020
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فرنسا: نحو 48 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية

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إجراءات وقائية شديدة في مراكز الاقتراع في فرنسا.
إجراءات وقائية شديدة في مراكز الاقتراع في فرنسا. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : سحر طارق

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها الأحد عند الساعة الثامنة (السابعتة بتوقت غرينتش) في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية التي تجري في ظروف استثنائية أمام تفشي فريوس كورونا. وأعلنت السلطات مساء السبت المستوى الثالث من انتشار الوباء، فيما أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب قرار إغلاق المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية، مستثنيا من الحظر متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.  

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