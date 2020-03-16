إسرائيل: تكليف بيني غانتس بتشكيل حكومة جديدة

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بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان السابق وزعيم تكتل أزرق – أبيض في إسرائيل.

بعد عام من الجمود السياسي شهد ثلاث انتخابات برلمانية، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم تكتل أزرق – أبيض رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس بتشكيل حكومة جديدة. وعقب هذا الإعلان، أعلن غانتس نيته تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إلى الانضمام إليه في هذا المسعى.

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قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين بتكليف رئيس هيئة الأركان السابق زعيم تكتل أزرق – أبيض بيني غانتس بتشكيل الحكومة القادمة بعد عام من الجمود السياسي وفي ظل أزمة وباء كوفيد-19.

ودعا غانتس خصمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إلى الانضمام إليه قائلا "سأفعل كل ما في وسعي إلى تشكيل حكومة وطنية واسعة في غضون أيام قليلة (...) أردت دائما الوحدة".

فرانس24/ أ ف ب