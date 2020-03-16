ارامكو السعودية ستستخدم مخزوناتها لزيادة الانتاج (رئيس الشركة)

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دبي (أ ف ب)

أعلن رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر الاثنين أنّ الشركة النفطية ستستخدم مخزوناتها لإضافة 300 ألف برميل إلى انتاجها اليومي من الخام بهدف رفعه إلى 12,3 مليون برميل في نيسان/ابريل.

وقال الناصر في حوار بعد إعلان تفاصيل أداء أرامكو في 2019 "طاقتنا القصوى المستدامة هي 12 مليون برميل، وقد أعلنا اننا سنقوم بضخ 12,3 مليون برميل" الشهر المقبل.

وأضاف "300 ألف برميل ستأتي من مخزوناتنا" داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن بلاده تملك كميات ضخمة من النفط في هذه المخزونات.

وكانت السعودية أعلنت الاسبوع الماضي انها ستزيد انتاجها اليومي من 9,7 ملايين برميل حاليا إلى 12,7 مليون برميل بعد فشل منظمة الدول المصدرة "اوبك" وروسيا ودول نفطية أخرى مؤخرا في الاتفاق على مواصلة خفض الانتاج.

وبحسب رئيس أرامكو، فإنّ الشركة قادرة على مواصلة معدل الانتاج الجديد لسنة كاملة من دون الحاجة لانفاق أموال إضافية.

من جهته، قال نائب رئيس الشؤون المالية خالد الدباغ إنّ كلفة انتاج النفط في المملكة منخفضة جدا، وأن السعودية قادرة على إبقاء الأسعار متدنية لفترة طويلة.

وتعمل أرامكو كذلك على رفع طاقتها القصوى إلى 13 مليون برميل، لكن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى استثمارات.

وتراجعت أسعار النفط مجددا الاثنين على وقع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار النفطية بين الرياض وموسكو، ووصل سعر خام برنت إلى 30 دولارا متراجعا بنحو 10 بالمئة، وخام تكساس إلى 28,9 بتراجع بنحو 8 بالمئة.

وكانت أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، أعلنت الأحد ان أرباحها في 2019 تراجعت بنسبة 20,6 بالمئة مقارنة بالعام 2018، وبلغت 88,2 مليار دولار بعدما كانت 111,1 مليار دولار.

© 2020 AFP