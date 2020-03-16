الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض معدلات الفائدة لما يقارب الصفر لمواجهة آثار فيروس كورونا

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأحد خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليصبح ما بين صفر و0,25 بالمئة، وذلك بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعبر العالم. من جانبه سارع الرئيس دونالد ترامب للإشارة بقرار الاحتياطي الفيدرالي واصفا إياه بأنه "مذهل".

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اتخذ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة تهدف لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، إذ خفض معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وبذلك يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر بين صفر و0,25 بالمئة، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية، متعهّدا بإبقائها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي شراء سندات خزينة بقيمة 500 مليار دولار وسندات رهن عقاري بقيمة مئتي مليار دولار، وفتح باب إقراض المصارف لحثّها على مساعدة الشركات والأفراد في تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ورفع المركزي الأمريكي قيودا كان يفرضها للسماح للمصارف باستخدام الأموال الاحتياطية.

وسيتعاون المركزي الأمريكي مع عدد من المصارف المركزية العالمية لضمان توفر السيولة النقدية الكافية للأنظمة المالية في خطوة منسّقة مع المصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في إنكلترا واليابان وكندا وسويسرا.

وسارع ترامب للإشادة بتدابير الاحتياطي الفيدرالي.

وقال خلال اجتماع مع خلية مكافحة فيروس كورونا إن قرارات المصرف المركزي "مذهلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "ما حصل للتو أمر مذهل"، مؤكدا أنه "سعيد للغاية. لم أتوقع ذلك. وأنا أحب المفاجآت".

فرانس24/ أ ف ب