الانتخابات التمهيدية الأمريكية: بايدن وساندرز يتحدثان عن اختيار امرأة نائبة للرئيس

المرشحان الديمقراطيان للانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز وجو بايدن يحييان بعضهما بمرفقيهما بدل المصافحة التقليدية بسبب فيروس كورونا، قبل مناظرة متلفزة بينهما، 15 مارس/آذار 2020.

تعهد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والساعي إلى الحصول على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، باختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس إذا فاز في الانتخابات التمهيدية. ومن جهته، رجح منافسه السيناتور بيرني ساندرز القيام بخطوة مماثلة في حال اختياره لتمثيل الحزب، متحدثا عن اختيار "امرأة تقدمية". وجاء هذا خلال مناظرة بين المرشحين انتقدا خلالها طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا.

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تناول المرشحان للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي الساعيان للحصول على ترشيح الحزب لرئاسة البلاد حول اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس إذا وقع الاختيار على واحد منهما لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك خلال مناظرة ثنائية جمعتهما الأحد.

فقد تعهَّد جو بايدن نائب الرئيس السابق باختيار امرأة لتكون مرشّحة لمنصب نائب الرئيس.

وقال في المناظرة "إذا انتُخبت رئيسا، فإن حكومتي، إدارتي، ستكون على صورة البلاد، وأنا ألتزم باختيار امرأة نائبة للرئيس. نساء كثيرات لديهن الصفات اللازمة ليصبحن رئيسات في المستقبل. سأختار امرأة (لتكون) نائبة للرئيس".

وقال منافسه السيناتور بيرني ساندرز من جهته إنه سيختار "على الأرجح" امرأة لتكون مرشحة لمنصب نائب الرئيس. وأوضح "بالنسبة إلي، المسألة لا تكمن فقط في تسمية امرأة، بل يتعلق الأمر باختيار امرأة تقدّمية".

وهاجم المرشّحان طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا.

واعتبر بايدن أنّه من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس و"القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس"، في إشارة إلى ترامب. وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق "كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور. الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها" البلاد.

أما ساندرز فقال "علينا إسكات هذا الرئيس الآن لأنّه يُقوّض (عمل) الأطبّاء والعلماء الذين يُحاولون مساعدة الشعب الأمريكي"، في إشارة منه إلى تصريحات متعدّدة لترامب جاءت مخالفة لآراء الخبراء.

وألغى المرشّحان تجمّعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفيّة تفشي الوباء الذي أودى بحياة 57 أمريكيا على الأقل حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت ولايات ومدن عدة قيودا على التجمعات وأغلقت المدارس التي تُستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن الذي يبدو أوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وساندرز الذي يصنّف نفسه بـ"الديمقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكّد طبيب ترامب السبت عدم إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبيّنت إصابتهم لاحقا.

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا أعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين السبت، فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة الناخبين.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعا.

فرانس24/ أ ف ب