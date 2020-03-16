الجزائر تعلّق رحلاتها الجوية والبحرية مع أوروبا وست دول إفريقية

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الجزائر (أ ف ب)

وسّعت الحكومة الجزائرية الاثنين قرار تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا ليشمل كامل أوروبا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة على بوابتها الالكترونية أنه بهدف "تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على الـتراب الوطني، أصدر (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس (آذار) 2020".

وأضاف ان "هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية" الجزائريتين.

وأشار جراد لاحقاً إلى أن تعليق الرحلات سيشمل اعتباراً من الخميس أيضاً ستّ عواصم إفريقية هي ابيدجان وباماكو وداكار ونيامي ونواكشوط وواغادوغو.

وكانت الحكومة الجزائرية قرّرت الأحد تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا، اعتبارا من الثلاثاء.

وسيرافق هذا "التعليق الاستثنائي" أيضا ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حالياً بزيارات للجزائر وفرنسا.

وتشكل فرنسا الوجهة الأولى للجزائريين في أوروبا، كما تنقل بين البلدين نحو 4,4 ملايين شخص في 2019.

وسجلت وزارة الصحة مساء الأحد ست إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها أربع وفيات.

والجمعة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت "بؤرة" لوباء كوفيد-19 العالمي، وان عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

© 2020 AFP