الرئيس ماكرون للفرنسيين: "نحن في حرب صحية" ضد فيروس كورونا

في ثاني خطاب له في أقل من أسبوع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين عن سلسلة إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد تتضمن منع التنقل إلا للأمور الضرورية وإرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية ووضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية في خدمة قطاع الصحة لمواجهة الوضع المتأزم. وردد ماكرون مرارا خلال خطابه المتلفز "نحن في حرب صحية" ضد فيروس كورونا داعيا الفرنسيين إلى "الحفاظ على الهدوء" والالتزام بالإجراءات ومشددا على "معاقبة" أي انتهاك. وأعلن ماكرون قرار الأوروبيين غلق حدود دول الاتحاد الأوروبي الخارجية لمدة 30 يوما.

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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين كلمة للشعب الفرنسي عبر شاشات التلفزيون مذكرا بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا. وأعلن ماكرون خلال خطابه منع التنقل غير الضروري اعتبارا من ظهر الثلاثاء للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

وعقب خطاب ماكرون، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن 21 شخصا آخرين توفوا بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد المتوفين بالمرض في البلاد إلى 148 بزيادة نسبتها نحو 16 في المئة.

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وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت إن عدد حالات الإصابة ارتفع الإثنين إلى 6633 من 5423 يوم الأحد بزيادة نسبتها أكثر من 20 في المئة في 24 ساعة.

وقال ماكرون في خطابه أنه "اعتبارا من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على الأقل، سيتم الحد من تنقلاتنا في شكل كبير جدا"، مشددا على "معاقبة" أي انتهاك لهذا القرار ومعلنا أيضا تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 آذار/مارس.

كما صرح ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتبارا من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملة لمدة 30 يوما. وقال ماكرون "كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوما".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بعد خطاب ماكرون اتخاذ إجراءات حظر مماثلة لتلك المتخذة في إيطاليا وإسبانيا ونشر نحو 100 ألف شرطي وضابط جيش في نقاط مراقبة وحراسة ثابتة ومتنقلة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في خطاب ألقاه في 12 مارس/آذار إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات اعتبارا من الإثنين 16 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، ليعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إغلاق أغلب المتاجر والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف ليل السبت الماضي.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب