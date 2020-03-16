بايدن وساندرز يهاجمان طريقة ادارة ترامب لملف كورونا المستجد

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واشنطن (أ ف ب)

هاجم المرشّحان جو بايدن وبيرني ساندرز الأحد، خلال مناظرة ثنائيّة بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيديّة للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبر بايدن أنّ من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس و"القيام بما هو أكثر بكثير ممّا فعله هذا الرئيس"، في إشارة إلى ترامب. وقال نائب الرئيس الأميركي السابق "كنتُ سألجأ إلى الجيش على الفور. الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها" البلاد.

من جهته، قال ساندرز "علينا إسكات هذا الرئيس الآن لأنّه يُقوّض (عمل) الأطبّاء والعلماء الذين يُحاولون مساعدة الشعب الأميركي"، في إشارة منه إلى تصريحات متعدّدة لترامب جاءت مخالفة لآراء الخبراء.

من جهة ثانية، تعهَّد بايدن الأحد اختيار امرأة لتكون مرشّحة لمنصب نائب الرئيس من أجل مواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال في المناظرة "إذا انتُخبت رئيسا، فإن حكومتي، إدارتي، ستكون على صورة البلاد، وأنا ألتزم باختيار امرأة نائبةً للرئيس. نساء كثيرات لديهن الصفات اللازمة ليصبحن رئيسات في المستقبل. ساختار امرأة (لتكون) نائبة للرئيس".

وقال ساندرز من جهته إنه سيختار "على الأرجح" امرأة لتكون مرشحة لمنصب نائب الرئيس. وأوضح "بالنسبة إلي، المسألة لا تكمن فقط في تسمية امرأة، بل يتعلق الأمر باختيار امرأة تقدّمية".

وألغى المرشّحان تجمّعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفيّة تفشّي الوباء الذي اودى بـ57 أميركياً على الاقل حتى الآن وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت ولايات ومدن عدّة قيوداً على التجمّعات وأغلقت المدارس التي تُستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، وساندرز الذي يصنّف نفسه بـ"الديموقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكّد طبيب ترامب السبت عدم إصابته بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبيّنت إصابتهم لاحقاً.

تأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا اعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين السبت، فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة الناخبين.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعاً.

© 2020 AFP