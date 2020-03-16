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بريطانيا: عزل المسنين لمدة أربعة أشهر على الأقل جراء فيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

دافعت الحكومة البريطانية عن سياستها المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، بعد أن وجهت للمملكة المتحدة العديد من الانتقادات بسبب تأخر الإجراءات الوقائية. وقرر رئيس الوزراء بوريس جونسون عزل من هم فوق الـ70 عاما من المسنين لمدة أربعة أشهر، كما أمر جونسون بتفعيل قانون الطوارئ الذي لم يفعل منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأت بريطانيا مؤخرا بإلغاء الفعاليات الرياضية وإغلاق المدارس مقتدية بذلك بالتجربة الأوروبية، وفقا لمراسل فرانس24 في لندن أنور القاسم.