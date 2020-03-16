دوالا الكاميرونية والرباط المغربية تنالان شرف استضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد

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نالت كل من دوالا الكاميرونية والرباط المغربية شرف استضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد المقرر إجراؤهما في مايو/أيار الماضي، وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاثنين والذي عزا هذا الاختيار إلى "البنى التحتية والإقامة والتجهيزات الطبية" للمدينتين.

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حسم السباق لاستضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد لصالح كل من دوالا الكاميرونية والرباط المغربية، وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاثنين، والمقررتين في مايو/أيار المقبل.

وكان السباق على استضافة نهائي دوري الأبطال منحصرا بين المغرب والكاميرون وتونس بحسب الطلبات التي تقدمت في المهلة النهائية بحسب ما أعلن الاتحاد القاري في السادس من مارس/آذار، فيما كان المغرب البلد الوحيد الذي تقدم بترشيحه لاستضافة نهائي كأس الاتحاد.

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.

وأوضح الكاف في بيان أنه اختار المدينتين بناء على تقييم أخذ في الاعتبار معايير عدة، منها "البنى التحتية والإقامة والتجهيزات الطبية".

وأشار إلى أن نهائي مسابقة دوري الأبطال ستقام في 29 أيار/مايو 2020 على ملعب جابوما الجديد في مدينة دوالا، الواقعة على مسافة أكثر من 200 كلم إلى الغرب من العاصمة ياوندي.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون في العام 2021 النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سحب منها تنظيم نسخة 2019 ومنح إلى مصر قبل أشهر قليلة من الموعد المقرر، على خلفية التأخر في أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.

أما نهائي مسابقة كأس الاتحاد، فيستضيفه ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط في 24 مايو/أيار المقبل.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن الأسبوع الماضي إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أثّر بشكل كبير على روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وكانت أبرز المواعيد المؤجلة، الجولتان الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 اللتان كانتا مقررتين في أواخر آذار/مارس الحالي.

لكن الاتحاد لم يعدّل حتى الآن من جدول مسابقتي الأندية، إذ من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من أيار/مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو/أيار والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

فرانس24/ أ ف ب