فرنسا تتجه لفرض حجر صحي عام وترقب لكلمة ماكرون حول إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا

سياح يرتدون كمامات واقية على تلة مونمارتر بباريس، 16 مارس/آذار 2020.

يترقب الفرنسيون كلمة يلقيها الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين بشأن إجراءات جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد. ومن المتوقع أن يتم إعلان حجر صحي عام في البلاد لمواجهة المرض الذي أدى إلى وفاة 127 شخصا في البلاد.

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تتجه فرنسا نحو إعلان حجر صحي عام في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5000 شخص في البلاد.

ويترقب الفرنسيون كلمة أعلن عنها قصر الإليزيه، يلقيها الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين حول الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وسيعلن الرئيس الفرنسي الإجراءات التي ستتقرر خلال غداء عمل الاثنين مع أعضاء مجلس الدفاع، كما أوضح المصدر نفسه.

وفي وقت سابق أعلن المدير العام للشؤون الصحية أن وضع الوباء في فرنسا "يتدهور بسرعة" وأعرب عن قلقه من احتمال "استنفاد" قدرات المستشفيات على استقبال مرضى.

وتسبب وباء "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس بوفاة 127 في فرنسا بينما تم تأكيد 900 إصابة جديدة الأحد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن المفترض أن يعقد ماكرون محادثات الاثنين مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لمنقاشة احتمال تعزيز الحدود الخارجية لمنطقة شينغن.

ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة مجموعة الدول السبع بعد ظهر الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب