فيروس كورونا: أكثر من سبعة آلاف وفاة حول العالم وعدد الضحايا في إيطاليا يتجاوز الألفين

أعضاء وحدة الطوارئ العسكرية يطهرون مطار مالقة-كوستا ديل سول الدولي خلال إغلاق جزئي تطبيقا لحالة الطوارئ لمدة 15 يوما لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مالقة، إسبانيا 16 مارس/آذار 2020

تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا حول العالم سبعة آلاف شخص. وفي إيطاليا، وهي البلد الأكثر تضررا في أوروبا، وصلت حصيلة الضحايا جراء كوفيد-19 إلى أكثر من ألفي حالة مع تسجيل 349 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنته السلطات الإثنين.

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وصلت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من سبعة آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا الإثنين عن وفاة 349 شخصا في يوم واحد. وتم تسجيل العدد الأكبر للوفيات في الصين، حيث بلغ 3213 وتليها إيطاليا بـ2158 وفاة، فيما وصل عدد المصابين إلى 175 ألفا و536 إصابة، وفي الصين فقط بلغ العدد نحو 28 ألف مصاب.

حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا تتخطى الألفين

وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا، ألفي حالة مع تسجيل 349 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات مساء الإثنين.

وقضى 2158 شخصا بينهم 1420 في منطقة ميلانو وحدها شمال البلاد، فيما رصدت السلطات الصحية 3200 إصابة إضافية.

مجموعة السبع تؤكد أنها ستقوم "بكل ما هو ممكن" لاستعادة النمو

وأكد قادة مجموعة السبع الإثنين "عزمهم" على القيام "بكل ما هو ممكن" لاستعادة النمو العالمي الذي يهتز بسبب وباء كورونا.

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وشددوا في بيان مشترك على نيتهم تعبئة "كل أدوات السياسة الاقتصادية" المتوافرة لهم، سواء كانت إجراءات مالية أو نقدية أو خطوات محددة الهدف "لتأمين دعم فوري وبالقدر المستطاع للعاملين والشركات والقطاعات الأشد تضررا".

كذلك، طلب القادة من وزراء مال المجموعة "التنسيق كل أسبوع في شأن تنفيذ هذه الإجراءات والقيام بخطوات جديدة سريعة وفاعلة".

تعليق رحلات الطيران

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية عن تخفيض كبير في عدد رحلاتها بعد حظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسافرين القادمين من أوروبا من دخول أراضيها.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم من جهتها إنها ستخفض أنشطتها بنسبة 70 إلى 90% خلال الشهرين المقبلين.

كما ستخفض مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط "إيبيريا" الإسبانية أنشطتها بنسبة 75% خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.

وأعلنت شركة "الاتحاد الدولي للسياحة" الألمانية عن تعليق "غالبية" عملياتها.

إغلاق المحلات والحانات والمطاعم والمدارس

وبعد نيويورك، أمرت لوس أنجلس بإغلاق المطاعم والحانات، واقتصار عملها على التسليم المنزلي فقط. وفي لاس فيغاس، أغلقت مجموعة "إم جي إم" للمنتجعات 13 فندقا وكازينو.

وأعلنت ولاية نيوجيرسي حظر تجول يبدأ اعتبارا من ليلة الإثنين.

فيما أغلقت فرنسا من جهتها كافة الأعمال غير الضرورية إضافة إلى المدارس، كما فعلت دول عديدة أخرى. وشهدت انتخابات الأحد البلدية نسبة مشاركة متدنية قياسية.

فرانس24/ أ ف ب