فيروس كورونا: إجمالي عدد الوفيات في إيران يتجاوز 850 شخصا وتسجيل 5 آلاف حالة شفاء

على الرغم من أن إيران زادت عدد المختبرات المزودة بالمعدات الطبية اللازمة لتشخيص فيروس كورونا من 50 إلى 56 مختبرا إلا أنها سجلت 1053 إصابة جديدة مؤكدة و122 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الوفيات في إيران 850 شخصا. وفي المقابل، تم تسجيل 5000 حالة شفاء، وفقا لما نقله مراسل فرانس24 في طهران علي الباشا.

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سجلت إيران الإثنين 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية في إحدى أكثر دول العالم تأثّرا بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي متلفز "ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا".

وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في الجمهورية الإسلامية إلى 853 منذ 19 شباط/فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

1053 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وتحدث جهانبور كذلك عن 1053 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14 ألفا و991 إصابة.

وسجلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع تسجيل مئتي حالة، لكن العدد أقل بنحو خمسين إصابة عن اليوم السابق.

وحلت محافظة أصفهان (وسط) في المرتبة التالية مع تسجيل 118 إصابة بينما جاءت مازندران (شمال) بعدها مع تسجيل 96 حالة.

وقال جهانبور "إذا حكمنا بحذر، يبدو أن آثار الجهود الإجمالية من الناس وتدخلات المنظومة الصحية (...) تظهر في قم وغيلان".

وسجّلت قم (وسط) حيث ظهر الفيروس أول مرة في البلاد 19 إصابة جديدة، ما رفع المجموع إلى 1023.

وبلغ إجمالي الإصابات في غيلان 858 بينها 18 حالة جديدة. ويعرف أن المنطقة الواقعة في شمال إيران قبلة سياحية وبين محافظات إيران الـ31 الأكثر تأثرا.

فرانس24/ أ ف ب