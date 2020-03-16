فيروس كورونا: المغرب يغلق المطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية والجزائر تعلق الرحلات مع أوروبا

سياح يجلسون في مقهى بساحة جامع الفنا بمراكش، 15 مارس/آذار 2020.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية إغلاق المطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية بالمملكة بدءا من الاثنين في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وفي الجزائر قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إن بلاده ستعلق الرحلات البحرية والجوية من وإلى أوروبا اعتبارا من الخميس، وإنها ستبدأ بتعليق الرحلات مع فرنسا الثلاثاء.

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اتخذ كل من المغرب والجزائر إجراءات جديدة تهدف احتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلدين.

إذ قرر المغرب إغلاق المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية اعتبارا من الاثنين ضمن جهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل".

وعلق المغرب، الذي أعلن رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفيت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية وأغلق المدارس ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

الجزائر تعلق الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا

أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بيانا أعلن فيه أن بلاده ستعلق كل الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا اعتبارا من يوم الخميس بسبب فيروس كورونا.

وقالت الجزائر الأحد إنها ستعلق السفر من وإلى فرنسا بدءا من الثلاثاء مضيفة أن الخطوط الجوية الجزائرية سترتب رحلات طارئة لإعادة المواطنين.

فرانس24/ رويترز