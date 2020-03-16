فيروس كورونا: تسجيل ألف إصابة جديدة في إسبانيا ثاني بؤرة لتفشي كوفيد-19 في أوروبا بعد إيطاليا

أفراد دورية وحدة الطوارئ العسكرية في ساحة بويرتا ديل سول أثناء الإغلاق الجزئي كجزء من حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مدريد، إسبانيا 16 مارس 2020.

تعتبر إسبانيا ثاني بؤرة لتفشي فيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، فقد سجلت السلطات الإسبانية 8744 إصابة عقب الإعلان الإثنين عن إحصاء ألف إصابة جديدة بكوفيد-19. وارتفع عدد الوفيات من 288 الأحد إلى 297 الإثنين بحسب الحصيلة الرسمية الجديدة.

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سجلت إسبانيا حوالى ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيما ارتفع عدد الوفيات من 288 الأحد إلى 297 الإثنين بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وقال فرناندو سيمون منسق الحالات الطارئة في مركز الصحة الوطنية إن عدد الحالات المؤكدة بات 8744. لكن هذا الارتفاع في عدد الحالات يدل على تباطؤ لأنه تم رصد حوالى ألفي حالة بين السبت والأحد.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أعلن مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو لتلقي العلاج.

وأُغلقت المتاجر غير الأساسية والمدارس والمتاحف والنوادي الرياضية في جميع أنحاء البلاد وأُلغيت المسيرات الدينية المرتقبة مطلع نيسان/أبريل لمناسبة عيد الفصح في عدد كبير من المناطق والمدن على غرار إشبيلية والأندلس.

فرانس24/ أ ف ب