فيروس كورونا: نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة بكامل فرنسا لضمان احترام الإجراءات

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كشف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال كاستنير إنه سيتم نشر نحو 100 ألف شرطي ودركي في نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة للحد من التحرك غير الضروري للمواطنين، مشددا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والالتزام بها. وأضاف الوزير أن البلاد تتخذ إجراءات حظر صحي مثلما هو الحال في إيطاليا وإسبانيا اللتان صارتا أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء. وأجاز التنقل في حال الظروف القهرية أو التنقل في محيط المنزل بشكل منعزل أو بغرض التبضع أو لزيارة أسرية محدودة.