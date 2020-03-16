فيروس كورونا يسبب "أزمة صحية عالمية" ودول عدة تغلق حدودها

ضابط شرطة ألماني يوجه سيارة على الحدود الفرنسية الألمانية بعد أن أعلنت ألمانيا ضوابط على حدودها، في كيل، ألمانيا، 16 مارس/آذار 2020.

دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف الإثنين إلى إجراء "فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها" بفيروس كورونا في مواجهة "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا". ودفع تضاعف أعداد الإصابات بالفيروس حكومات بعض الدول إلى إغلاق حدودها وعزل مواطنيها أو فرض مراقبة مشددة على مداخلها، مثل الأرجنتين وألمانيا والبرتغال وقبرص.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن العالم أصبح أمام "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا"، ودعت إلى إجراء "فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها" بفيروس كورونا. وقال مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي إن "عدد الوفيات والإصابات (بالفيروس) في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين".

على الجانب الأوروبي أعلنت باريس أن التدابير المتصلة بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "ستصبح جاهزة وستعلن خلال الساعات المقبلة" بعد مشاورات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة أنغيلا ميركل ورئيسي المجلس الأوروبي شارل ميشال والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الأرجنتين تمنع دخول الوافدين وتسمح للمغادرين بالخروج

وقرر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الأحد إغلاق حدود بلاده وإيقاف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال فرنانديز في مؤتمر صحفي "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"، موضحا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها. وسيبقى هذا الإجراء، بالإضافة إلى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 آذار/مارس.

وتابع الرئيس بعد اجتماع طارئ لحكومته "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين لأن فيروس كورونا المستجد بدأ يؤثر على البلدان المجاورة، ولأن هناك على الحدود البرية سياحا يأتون من مناطق تُعتبر خطرة".

البرتغال تغلق حدودها مع إسبانيا

وأغلقت البرتغال الأحد حدودها مع إسبانيا أمام السياح لمدة شهر على الأقل لكبح فيروس كورونا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا.

وقال في مؤتمر صحفي عقب حديثه عبر الفيديو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، إن البضائع والأشخاص الذين يسافرون لأسباب مهنية سيسمح لهم بعبور الحدود، لكن السياح لن يسمح لهم بذلك.

قبرص تغلق حدودها لمدة أسبوعين

أما قبرص، فقد أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الجمعة إغلاق حدود بلاده لأسبوعين أمام الأجانب تحسبا لانتشار فيروس كورونا، على أن يستثنى من هذا القرار المقيمون قانونا في الجزيرة والعاملون فيها والطلاب.

ألمانيا تفرض مراقبة على حدودها مع خمس دول

ومنذ صباح الإثنين، فرضت ألمانيا المراقبة على حدودها مع خمس دول هي فرنسا والنمسا وسويسرا والدانمارك ولوكسمبورغ. ولم تسمح الشرطة الألمانية سوى بعبور السلع والعمال الذين يعملون عبر الحدود.

إسبانيا تدرس الأمر

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا لإذاعة كادينا سير اليوم الإثنين إن إغلاق حدود إسبانيا من بين الخيارات المطروحة للدراسة للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مارلاسكا إنه سيبحث احتمال إغلاق الحدود إلى جانب إجراءات أخرى مع وزراء الاتحاد الأوروبي.

شمال إفريقيا والشرق الأوسط

وعلقت دول الخليج العربية الست الرحلات الجوية وأعلنت تسجيل 1000 إصابة، لا سيما في قطر، في حين سجلت أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في البحرين.

وفي لبنان، أمرت السلطات المواطنين بأن يلزموا منازلهم أسبوعين وسيتم إغلاق مطار بيروت الدولي اعتبارا من الأربعاء وحتى نهاية آذار/مارس.

وأعلنت إيران، ثالث دولة بين الأكثر تأثرا بالوباء في العالم، عن 129 وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة الإجمالية لديها إلى 853 وفاة ونحو 15 ألف إصابة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور الذي ناشد مواطنيه "كافة" أخذ الأمور على محمل الجد والامتناع عن التنقل. وفقدت إيران بسبب فيروس كورونا المستجد أحد أعضاء مجلس الخبراء المناط به تسمية المرشد الأعلى.

وفي كوريا الجنوبية ظهرت بؤرة جديدة للجائحة مع تبين انتشار الفيروس لدى ثلث أتباع كنيسة نهر الرحمة التي تعد 135 شخصا في سيونغنام قرب سول.

وأعلن المغرب الذي سجل وفاة و29 إصابة، أنه سيغلق اعتبارا من مساء الإثنين كل الحمامات والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما وقاعات الرياضة بعد أن علق مساء الأحد كافة الرحلات الجوية الدولية.

وعلقت الجزائر كل رحلاتها الجوية والبحرية مع كامل أوروبا اعتبارا من الخميس وحتى نهاية الشهر. وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر 54 حالة من بينها أربع وفيات.

وأعلنت تركيا الإثنين تعليق الصلاة في المساجد ومن ضمنها صلاة الجمعة حتى إشعار آخر، في حين سجلت البلاد حتى الآن 18 إصابة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز