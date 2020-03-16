فيفا سيطلق مبادرات للتوعية من فيروس كورونا المستجد

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باريس (أ ف ب)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الإثنين إطلاق مبادرات للتوعية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، معتبرا ان على المسؤولين عن اللعبة الشعبية الأولى عالميا اتخاذ كل التدابير لمنع انتشار فيروس "كوفيد-19".

وجاء في رسالة مفتوحة وجهها إنفانتينو الى مجتمع كرة القدم بكل مكوناته حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، "بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، سنطلق مبادرات لبناء الوعي تهدف إلى تقديم توصيات عملية وخطوات للتصدي لانتشار +كوفيد-19+".

ودعا رئيس الفيفا كل المعنيين باللعبة الى استخدام "قوة كرة القدم" للتوعية على سبل الوقاية من الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 6500 شخص حتى صباح الإثنين، معربا عن ثقته بأن اللعبة ستكون حاسمة في مساعدة المجتمع على الخروج من الأزمة.

ودعا "للقيام بكل ما في وسعنا لحماية المشجعين واللاعبين والمدربين"، مضيفا "كرة القدم يمكن أن تلعب، وأعتقد أنها ستلعب، دوراً كبيراً في مساعدة عالمنا على التعافي بمجرد أن يعود إلى طبيعته، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل".

وأكد إنفانتينو ان الاتحاد "سيبقى على تواصل مع جميع الشركاء المعنيين خلال هذه الفترة الصعبة، ويتطلع إلى إيجاد حلول في الوقت المناسب بروح من التعاون، مع مراعاة مصلحة كرة القدم على جميع المستويات".

وتأتي رسالة رئيس السلطة الأعلى في عالم كرة القدم، في وقت اختارت معظم الاتحادات الوطنية والقارية تعليق أنشطتها في إطار جهود الحد من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يعقد الثلاثاء اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يشارك فيه ممثلون للاتحادات المحلية ورابطات البطولات الوطنية واللاعبين، "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس"، على ان يكون من أهم بنوده تقرير مصير بطولة كأس أوروبا 2020 ومسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

© 2020 AFP