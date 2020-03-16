منظمة الصحة: فيروس كورونا يشكل "ازمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا"

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جنيف (أ ف ب)

دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف الاثنين الى اجراء "فحص لكل حالة مشتبه باصابتها" بفيروس كورونا في مواجهة "ازمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "عدد الوفيات والاصابات (بالفيروس) في انحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين".

وأضاف "لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين" مشددا على ضرورة "إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها".

وقال "في الأسبوع الفائت شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد-19".

ولم يعط غيبرييسوس أحدث أرقام سجلها الفيروس لجهة الإصابات والوفيات، إلا أن حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية تظهر أن عدد الإصابات تخطى 169,710 في 142 بلدا ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 6,640 حالة.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3,213 حالة، تليها إيطاليا مع 1,809 وفيات ثم إيران مع 853 حالة وفاة فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.

© 2020 AFP