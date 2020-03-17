أكثر من ثلث لاعبي فالنسيا الإسباني مصابون بفيروس كورونا

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مدريد (أ ف ب)

أكد فالنسيا، أول ناد إسباني لكرة القدم يعلن عن إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، أن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم ايجابية لكن دون حالات خطيرة.

وقال النادي الاسباني الاثنين إن تفشي الفيروس في صفوفه جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو "المنطقة المعلنة +عالية المخاطر+ من قبل السلطات الايطالية بعدها بأيام"، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا ضد أتالانتا.

أضاف "برغم الاجراءات المشددة المعتمدة من النادي" بعد المباراة، "أظهرت النتائج الاخيرة ان التعرض المتأصل لهكذا مباريات تسبب باختبارات ايجابية لنحو 35%" من اللاعبين والمدربين.

تبع "كل الحالات دون عوارض ظاهرة وهي معزولة راهنة في منازلها، تتلقى التقييم الطبي وتنفذ خططها التدريبية المقررة".

وكان فالنسيا أكد الأحد إن اختبارات خمسة من لاعبيه وموظفيه، بينهم مدافعه الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، الخاصة بفيروس كورنا المستجد جاءت ايجابية.

وأصبح غاراي أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني يعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الاعلان عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الذي أدى الى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات حيث كتب في حسابه على موقع "انستاغرام" أنه "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء... لقد أثبتت الاختبارات إنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

ويغيب ابن الـ33 عاما عن فالنسيا منذ أوائل شباط/فبراير الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه. وآخر ظهور له معهم كان على ملعب "ميستايا" في اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم أتالانتا الإيطالي 3-4 وودعوا المسابقة القارية، بعد أن خسروا 1-4 ذهابا في "سان سيرو" في ميلانو.

ولعب الفريق الإسباني مباراة الإياب على أرضه خلف أبواب موصدة الثلاثاء.

واعلن النادي في 28 شباط/فبراير الماضي انه سيوقف كل النشاطات غير الرياضية مع الفريق الاول، بعد ان تأكد ان احد الصحافيين الذين حضروا المباراة الأولى ضد اتالانتا كان مصابا بالفيروس.

وألغى النادي اثر ذلك، جميع الالتزامات مع وسائل الإعلام، كما ألغي حفل تكريم لاعبه الدولي السابق دافيد فيا.

وبعد تعليق مباريات الليغا في 12 الجاري لمرحلتين على الاقل بسبب الفيروس، تحوم الشكوك بشكل جدّي حول إمكانية إتمام الموسم الحالي، حيث يُفهم أن رابطة الدوري الإسباني تؤيد تمديد الموسم إلى الصيف وتأجيل كأس اوروبا 2020 إلى وقت لاحق من هذا العام أو 2021.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس "كوفيد-19" الى 309 من أصل 9100 حالة بحسب الإعلان الرسمي الأخير الذي صدر الاثنين.

© 2020 AFP