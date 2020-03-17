الحكومة البولندية تحت الحجر الصحي بعد تأكد إصابة أحد وزرائها بفيروس كورونا

رجل يخضع لفحص درجة الحرارة على نقطة عبور الحدود بين بولندا وألمانيا، 15 مارس/ آذار 2020

وُضعت الحكومة البولندية تحت الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة الإثنين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

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أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء البولندي الثلاثاء وضع جميع أعضاء الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة الإثنين بفيروس كورونا.

وقال ميكال دفورسزيك للإذاعة العامة "خضع جميع أعضاء الحكومة الذين شاركوا بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء (في 10 آذار/مارس) لفحوصات مساء أمس... ويفترض أن تعرف النتائج خلال اليوم. وحتى ذلك الحين، يخضع الجميع للحجر".

وزير البيئة يعلن إصابته

وأعلن وزير البيئة البولندي ميكال فوس الإثنين إصابته بفيروس كورونا المستجد إثر تواصله مع عامل في الغابات تبينت إصابته لاحقا.

وأعلن الرئيس أندريه دودا صباح الثلاثاء إرجاء جلسة مقررة للحكومة، بانتظار صدور نتائج الفحوصات.

وكان يفترض أن تناقش الحكومة خلال الاجتماع تدابير لمساعدة الشركات والاقتصاد على وقع أزمة وباء كوفيد-19.

وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة 205 حالات إصابة وخمس وفيات.

وأغلق البلد العضو في الاتحاد الأوروبي حدوده أمام الأجانب وعلق وسائل النقل الدولية وأغلق الجامعات والمدارس للحؤول دون تفشي الفيروس على أراضيه.

فرانس24/ أ ف ب