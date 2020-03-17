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الرئيس التونسي يفرض حظر تجول ليلي في البلاد للتصدي لانتشار فيروس كورونا

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الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الوزراء إلياس الفخفاخ يحضران مراسم تشكيل الحكومة الجديدة في قصر قرطاج، العاصمة تونس، 27 فبراير 2020.
الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الوزراء إلياس الفخفاخ يحضران مراسم تشكيل الحكومة الجديدة في قصر قرطاج، العاصمة تونس، 27 فبراير 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قال الرئيس التونسي مساء الثلاثاء إن بلاده ستفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم الأربعاء، داعيا التونسيين أن يلزموا بيوتهم.

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فرض الرئيس التونسي قيس سعيّد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم غد الأربعاء في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقا لما أعلنه الرئيس ليل الثلاثاء.

ودعا الرئيس قيس سعيّد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين إلى تجنب التنقلات وأن يلزموا بيوتهم قائلا إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة.

وكانت الحكومة انتقدت عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف قائلا "إن الأمر يتعلق بأيام معدودة وهو خير للجميع من أن تكون أياما معدودة في حياة من يصيب به (الفيروس)".

وقال سعيّد أيضا إن من حق تونس على المؤسسات الدولية تفهم وضع البلاد الصعبة.

ودعا أيضا إلى الوحدة والتضامن بين التونسيين وحث على تقديم تبرعات للمساعدة على مجابهة الفيروس قائلا إنه سيكون من المتبرعين.

 

فرانس24/ رويترز

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