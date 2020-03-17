السودان: النيابة العامة تأمر بتوقيف وزير الخارجية السابق علي كرتي

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الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم/ 16 يونيو/حزيران

أمر القضاء السوداني بتوقيف وزير الخارجية السابق علي كرتي. وقال النائب العام في بيان له إن سيتم تجميد أصوله، كما أشار إلى أنه صدرت أوامر باعتقال خمسة أشخاص آخرين.

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أعلنت النيابة العامة في السودان أن مكتب النائب العام أصدر الثلاثاء أمرا بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة.

وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.

فرانس24/ رويترز