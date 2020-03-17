العراق: تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس برهم صالح كلف الثلاثاء محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي. والزرفي عضو سابق في حزب الدعوة الشيعي، وأمامه ثلاثون يوما لاختيار تشكيلة تتمكن من الفوز بثقة البرلمان.

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كلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الثلاثاء محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، في هذا البلد الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، والذي تأثر بهبوط أسعار الخام وسط ركود سياسي، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية.

ويتعين على الزرفي، العضو السابق في حزب الدعوة المعارض الشيعي التاريخي لنظام صدام حسين، خلال 30 يوما تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي، وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر/كانون الأول، تقوم بتصريف الأعمال.

وسيكون أمام الزرفي أيضا، مهمة حل مسألة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

وسقط صاروخان على قاعدة عسكرية تؤوي قوات أجنبية قرب بغداد، كما أعلن الجيش العراقي الثلاثاء، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

واستهدف الصاروخان في وقت متأخر الاثنين معسكر بسماية الواقع على بعد 60 كلم جنوب بغداد، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي.

وتضم القاعدة أيضا قوات أمريكية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصا بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات.

ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، استهدف نحو 24 هجوما مماثلا قوات أجنبية في العراق، لم يتبنها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لكتائب حزب الله الموالية لإيران.

فرانس24/ أ ف ب