تأجيل نهائيات كأس أوروبا لهذا العام حتى 2021 بسبب فيروس كورونا

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تم تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 حتى عام 2021 حسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. واقترح الاتحاد في بيان أن تقام البطولة التي تستضيفها 12 مدينة على امتداد القارة، بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين، إلى العام 2021، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ لبحث مصير مسابقاته في ظل تفشي فيروس كورونا.

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واقترح الاتحاد في بيان أن تقام البطولة التي تستضيفها 12 مدينة على امتداد القارة، بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021، بدلا من موعدها المقرر أساسا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2020، موضحا أن هذا الإرجاء سيتيح للبطولات الوطنية الأوروبية استكمال الموسم، بعدما علقت المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19".

فرانس24/ أ ف ب