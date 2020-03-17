فيديو: الخبير في علم الفيروسات يحيى مكي يؤكد أن وباء كورونا ممكن أن يستهدف جميع الأعمار

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

صرح الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، المختص في علوم الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية، في مداخلة له على فرانس24، أن القرارات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صارمة ومفيدة، وأشار الدكتور أن فيروس كورونا لا يستهدف عمرا محددا بل من الممكن أن يصيب الشباب مؤكدا على ما ذكره ماكرون في خطابه. وأشار مكي أن الفيروس لا يفرق بين جنس ولا سن ولا لون ولا جنسية، فالجميع معرض للإصابة طالما أنه يختلط بالآخرين.