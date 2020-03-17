دول إسلامية تقرر إغلاق المساجد لمواجهة تفشي فيروس كورونا

متطوعون فلسطينيون يرتدون ملابس واقية أثناء تطهير مسجد في القدس للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، 16 مارس/ آذار 2020

قررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد ودور العبادة كافة بشكل موقت في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. وفيما يلي الدول التي قررت إغلاق دور العبادة أو تعليق الصلاة في المساجد، ومنها الجزائر والسعودية وتونس والأردن والكويت والإمارات.

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في مجتمعات يصلي أفرادها يوميا جنبا إلى جنب، ويحيون بعضهم البعض بحرارة بمصافحة أو بقبل على الخد وبملامسة الأنف أحيانا، يواجه سكان بعض الدول الإسلامية صعوبة في التأقلم مع المتغيرات السريعة جدا الواجب اتباعها لحماية أنفسهم من كوفيد-19.

ولم تنحصر الإجراءات المرتبطة بكبح فيروس كورونا بإغلاق المقاهي والمتاجر فقط، بل امتدت إلى دور العبادة. فأعلنت عدة دول إغلاق المساجد ودور العبادة منعا للتجمعات التي من الممكن أن تتسبب في تفشي الفيروس، البعض الآخر اكتفى بمنع الصلاة في المساجد والكنائس دون الإعلان عن إغلاقها.

الجزائر وجدل إبقاء دور العبادة مفتوحة

أعلنت السلطات الجزائرية الثلاثاء إغلاق كل المساجد وتعليق صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، بعد جدل حول قرار إبقاء دور العبادة مفتوحة بينما تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار جائحة كورونا.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي أن "لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان".

والشعب الجزائري في غالبيته العظمى مسلم وبحسب الدستور "الإسلام دين الدولة"، لكن هناك أقلية مسيحية تقيم صلواتها في عدد قليل من الكنائس.

وكانت لجنة الفتوى أوصت في مرحلة أولى بغلق المساجد بعد الفراغ من الصلاة مع الانتهاء من صلاة الجمعة في عشر دقائق، قبل أن تعلن الغلق التام، كما فعلت العديد من الدول الإسلامية.

السعودية توقف الصلاة في المساجد وتستثني المسجد الحرام والمسجد النبوي

وأوقفت السعودية الثلاثاء الصلاة في كافة المساجد فيها، باستثناء المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، للحد من انتشار الفيروس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن هيئة كبار العلماء في المملكة قررت إنه "يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان".

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وبحسب القرار "تكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم".

وعلّقت المملكة أداء العمرة خشية وصول فيروس كورونا للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومنعت الدخول والخروج من محافظة القطيف شرق المملكة.

تونس تعلق الصلاة في المساجد

وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ إن حكومته قررت إغلاق المقاهي يوميا عند الساعة الرابعة بعد الظهر وتعليق الصلوات في المساجد لمنع تفشي كوفيد-19.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق حدودها البحرية بشكل كامل إضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية مع إيطاليا وتقليصها مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر بسبب فيروس كورونا.

فلسطين تغلق المصليات المسقوفة

وفي فلسطين، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الأحد إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الاقصى "كإجراء وقائي" لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن "جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد".

وسجلت في الأراضي الفلسطينية 38 إصابة بفيروس كورونا، في حين أعلنت إسرائيل ارتفاع الإصابات لديها إلى 200.

ويشمل قرار الإغلاق خمسة مصليات وفق ما أوضح الكسواني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد الكسواني أن "جميع أبواب المسجد ستبقى مفتوحة" لدخول المصلين.

الكويت تطلب من المواطنين أداء الصلاة في منازلهم

وطلبت السلطات الدينية الكويتية الجمعة من المواطنين الصلاة في منازلهم في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات للدخول في فترة من الإغلاق الفعلي لمحاربة تفشي الفيروس.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان "ستكون أبواب المساجد مغلقة... الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم".

إيران تغلق الأضرحة والمساجد والإمارات تعلق الصلاة

وأغلقت إيران الأضرحة والمساجد وحث رجال الدين الناس على الصلاة متباعدين وتجنب زيارة الأضرحة. وقررت الإمارات تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة ومرافقها.

الأردن وتركيا تعلقان الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز السبت تعليق الصلاة في المساجد والكنائس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. من جانبها، أعلنت تركيا الإثنين تعليق الصلوات الجماعية في المساجد حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك صلاة الجمعة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش "بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد".

وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحةً أمام الراغبين في "أداء الصلاة بشكل فردي".

وعززت تركيا في الأيام الأخيرة إجراءاتها الهادفة إلى احتواء تفشي وباء كوفيد-19. ووضعت تركيا الأحد آلاف المعتمرين الوافدين من السعودية في الحجر الصحي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز