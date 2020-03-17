فيروس كورونا يصيب أكثر من ثلث لاعبي وموظفي نادي فالنسيا الإسباني

أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن 35% من لاعبيه وموظفيه مصابون بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وهم معزولون في منازلهم وكلهم " بدون أعراض ظاهرة.

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أعلن فالنسيا، أول ناد إسباني لكرة القدم تثبت إصابة لاعبيه بفيروس كورونا "كوفيد-19"، أن الاختبارات التي أجراها 35% من تشكيلته وموظفيه لكشف انتشار المرض بينهم جاءت إيجابية لكن من دون حالات خطيرة.

وقال النادي الإسباني الاثنين إن تفشي الفيروس في صفوفه جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو "المنطقة المعلنة ’عالية المخاطر‘ من قبل السلطات الإيطالية بعدها بأيام"، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

وأضاف "على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعتمدها النادي" بعد المباراة، "أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتواصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35%" من اللاعبين والمدربين.

وتابع "كل الحالات بدون أعراض ظاهرة وهي معزولة راهنة في منازلها،قيد المراقبة الطبية وتنفذ خططها التدريبية المقررة".

وكان نادي فالنسيا قد أكد الأحد أن اختبارات خمسة من لاعبيه وموظفيه، بينهم مدافعه الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وأصبح غاراي أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الذي أدى إلى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات، إذ كتب على حسابه عبر موقع "إنستاغرام" أنه "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء... لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

ويغيب ابن الـ33 عاما عن فالنسيا منذ أوائل فبراير/شباط الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه. وآخر ظهور له معهم كان على ملعب "ميستايا" في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم أتالانتا الإيطالي 3-4 وودعوا المسابقة القارية، بعد أن خسروا 1-4 ذهابا في "سان سيرو" في ميلانو.

ولعب الفريق الإسباني مباراة الإياب على أرضه خلف أبواب موصدة الثلاثاء.

وأعلن النادي في 28 فبراير/شباط الماضي أنه سيوقف كل النشاطات غير الرياضية مع الفريق الأول، بعد أن تأكد أن أحد الصحافيين الذين حضروا المباراة الأولى ضد أتالانتا كان مصابا بالفيروس.

وألغى النادي إثر ذلك، جميع الالتزامات مع وسائل الإعلام، كما ألغي حفل تكريم لاعبه الدولي السابق دافيد فيا.

وبعد تعليق مباريات الليغا في 12 الجاري لمرحلتين على الأقل بسبب الفيروس، تحوم الشكوك بشكل جدّي حول إمكانية إتمام الموسم الحالي، حيث يُفهم أن رابطة الدوري الإسباني تؤيد تمديد الموسم إلى الصيف وتأجيل كأس أوروبا 2020 إلى وقت لاحق من هذا العام أو 2021.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس "كوفيد-19" إلى 309 من أصل 9100 حالة بحسب الإعلان الرسمي الأخير الذي صدر الاثنين.

فرانس24/ أ ف ب