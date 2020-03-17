طوكيو 2020: مسؤول أولمبي ينفي تحديد مهلة للبت بامكانية تأجيل الألعاب

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سيدني (أ ف ب)

أصرّ رئيس لجنة تنسيق أولمبياد طوكيو 2020 في اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس انه لا يوجد مهلة نهائية لتأجيل الالعاب من عدمها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى انها مستمرة في موعدها المقرر.

وتحدث كوتس قبل عودته من سويسرا الى بلده استراليا حيث سيخضع لعزل ذاتي لمدة أسبوعين.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الاولمبية الدولية والتي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، اجتماعا تقييميا عبر الهاتف الثلاثاء، في ظل الشكوك المتزايدة حول اقامة الالعاب في موعدها بين 24 تموز/يوليو و9 آب/أغسطس المقبلين.

وكان عضو اللجنة الدولية الكندي دي باوند توقع الشهر الماضي ان الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن تأجيل الالعاب من عدمها سيكون في نهاية أيار/مايو.

لكن كوتس الذي يرئس أيضا اللجنة الاولمبية الاسترالية اعترض على هذه المهلة.

قال الثلاثاء لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الاسترالية "لم تكشف اللجنة الاولمبية عن أي تواريخ أعلنها ديك، وأعتقد أن ديك تراجع عن ذلك أيضا.. الأمور تسير لبداية في 24 تموز/يوليو".

تابع "لم يكن أبدا موقف اللجنة الاولمبية الدولية. كانت فكرة ديك. أمامنا أربعة أشهر".

ويصرّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ ان الالعاب ستقام في موعدها، برغم التفشي المتزايد لفيروس "كوفيد-19".

ومقارنة مع جارتيها الصين حيث كانت مدينة ووهان البؤرة الأساسية للفيروس، وكوريا الجنوبية، نجحت اليابان الى حد كبير في كبح انتشار الفيروس، مع تسجيل 837 إصابة و28 حالة وفاة.

وتعقد اللجنة التنفيذية للجنة الدولية اجتماعا عبر الفيديو لاعداد "تبادل للمعلومات"، قبل سلسلة من المحادثات مع ممثلي الرياضيين، اللجان الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية.

وسيتم التركيز على موضوع التصفيات أو الادوار التأهيلية، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انتشار الفيروس.

أضاف كوتس "الصعوبة بالنسبة للمتأهلين او الذين سيتأهلون انهم لن يحصلوا على فرصة المشاركة في أية مسابقات دولية أخرى"، مضيفا انه سيكون من الصعب ادخال الرياضيين الى اليابان دون مزيد من تفشي الفيروس.

وبحسب استطلاع أجرته قناة "ان اتش كاي" الرسمية بين السادس والتاسع من آذار/مارس، تبين أن 45 بالمئة من اليابانيين يعارضون المضي قدما بالألعاب، فيما رأى 40 بالمئة أنه يجب أن تقام في موعدها. والإثنين، أظهر استطلاع لوكالة "كيودو" للأنباء شمل عينة من ألف شخص، ان 69,9 بالمئة منهم يرون ان طوكيو لن تكون قادرة على إقامة الألعاب في موعدها.

أضاف كوتس "لليابان بعض القيود على الرياضيين، لكن أعتقد ان الصينيين هم الاكثر تنظيما.. الصينيون في اجزاء مختلفة من أوروبا، وآخر ما سمعته انهم يقومون بجمعهم في جامعة في باريس حيث سيتم احتواء 600 منهم".

تابع "سينتقلون مباشرة من العزل الى اليابان. لن يضعوا أحدا على متن طائرة فيها فيروس كورونا".

وسيخضع كوتس بدوره لعزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد عودته الى بلاده، وذلك لفرض استراليا حجر صحي على القادمين من الخارج لعدم تفشي الفيروس.

ورحّب كوتس بالتدابير المتخذة في استراليا وبعض الدول، لكنه انتقد رد الفعل الاوروبي "برغم القليل من الازعاج الشخصي، أنا سعيد من اتخاذ دول تلك الخطوات والتي من الواضح ان بعض الدول الاوروبية كان يجب ان تتخذها في وقت سابق".

© 2020 AFP