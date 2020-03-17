فيروس كورونا: مصر تعلق العروض في دور السينما والمسارح وتضع 300 أسرة في الحجر الصحي

موظف طبي يفحص درجة حرارة طالب قبل دخوله إلى جامعة القاهرة، بعد تعليق الدراسة للطلاب الجامعيين فقط لمنع انتشار فيروس كورونا، القاهرة، مصر، 15 مارس/ آذار 2020.

علقت الحكومة المصرية العمل في دور السينما والمسارح ضمن إجراءات ترمي إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في بلد الـ100 مليون شخص. كما كشفت وزيرة الصحة هالة زايد أنه تم وضع أكثر من 300 أسرة في دلتا النيل في الحجر الصحي لإخضاع أفرادها لفحوصات بسبب مخالطتهم لحالات إيجابية.

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أصدرت الحكومة المصرية الثلاثاء بيانا ينص على إغلاق دور السينما والمسارح في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال البيان إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارا "بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسرح، أيا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر".

وأضاف البيان أن الإجراء "تدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

أكثر من 300 أسرة مصرية في الحجر الصحي

وكشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن أكثر من 300 أسرة وضعت في العزل في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، وفرض عليها الحجر الصحي لإخضاع أفرادها لفحوصات التثبت من فيروس كورونا بعد مخالطتهم حالات إيجابية.

وقالت زايد ليل الإثنين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري البارز عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية "في الدقهلية تم محاصرة أكثر من 300 أسرة وحجرهم صحيا"، تمهيدا لإجراء فحوصات لهم.

سجلت في الدقهلية حالتا وفاة جراء كوفيد-19، آخرهما أعلن عنها الإثنين لمصري يبلغ من العمر 50 عاما وكان مخالطا للحالة الأولى.

حجر صحي لمدة 14 يوما للعاملين في المنشآت السياحية بمحافطة البحر الأحمر

وفي سياق متصل، أعلن مكتب محافظ البحر الأحمر بعد ظهر الثلاثاء في بيان أنه "في إطار الإجراءات الاحترازية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد تقرر "عدم مغادرة" العاملين في المنشآت السياحية في المحافظة فنادقهم وأماكن عملهم لمدة 14 يوما بعد مغادرة آخر سائح منها.

كما أعلن عن "عدم استقبال سياحة داخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح" للمحافظة التي شهدت خلال العامين الأخيرين إقبالا سياحيا كبيرا خصوصا على مدينة الغردقة.

ووفق الإحصاءات الرسمية، سجّلت مصر حتى الآن 166 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 4 وفيات و26 حالة تم إعلان تعافيها.

وأكد بيان وزارة الصحة الإثنين على أنه تم "اتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية (دلتا)، ودمياط (ساحلية)، والمنيا (جنوب) وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات".

وتوقعت الوزيرة زايد في مداخلتها الهاتفية، ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، لكن أكدت على أنه "يمكن السيطرة في ظل القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة".

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والإثنين، أعلن مدبولي في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية جائحة كورونا المستجد.

وقال مدبولي "سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 آذار/مارس وحتى 31 آذار/مارس بهدف تقليل عملية الاختلاط سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في هذه المرحلة".

كما خفّض مجلس الوزراء "عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية للحد من الاحتكاك بين المواطنين، ويُستثنى منه تقديم الخدمات الأساسية للدولة".

والسبت قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين في إطار خطة التعامل مع الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 "جائحة" وقد خلف أكثر من 7000 وفاة في العالم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز